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    Bursa’da, telefonla konuşuyor gibi yapıp tüp çaldı

    Telefonla konuşuyor gibi yapıp marketin önünde bulunan tüpü koltuğunun altında saklayarak çalan şüpheli şahsın o anları, saniye saniye kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 13:27
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    Bursa’da, telefonla konuşuyor gibi yapıp tüp çaldı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde, şüpheli bir şahıs bir marketin önündeki tüpleri gözüne kestirdi.

    Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli şahıs, telefonla konuşuyormuş gibi yaptı.

    TÜPÜ KOLTUĞUNUN ALTINA KOYDU

    Uygun bir anı bekleyen şahıs, tüplerden birini koltuğunun altına koyarak kayıplara karıştı.

    Hırsızlık anları, saniye saniye kameralara yansıdı.

    Bursa’da, telefonla konuşuyor gibi yapıp tüp çaldı VİDEO

    Bursa’da, telefonla konuşuyor gibi yapıp tüp çaldı #1

    Bursa’da, telefonla konuşuyor gibi yapıp tüp çaldı #2

    Bursa’da, telefonla konuşuyor gibi yapıp tüp çaldı #3

    Bursa’da, telefonla konuşuyor gibi yapıp tüp çaldı #4

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