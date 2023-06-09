Bursa'da 'Temizlik-1' operasyonu 500 polisin katıldığı ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik, 'Temizlik-1' adlı operasyonda 4'ü kadın 41 kişi, gözaltına alındı.

DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'Temizlik-1' operasyonuna çıktı...

'Gasp', 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan şüphelilere yönelik, 500 polisin katılımı ile bu sabah belirlenen 46 adrese baskın yapıldı.

4'ü kadın 41 şüpheli yakalandı

Eş zamanlı baskınlarda 4'ü kadın 41 şüpheli, gözaltına alındı.

Koçbaşı ile girilen adreslerde, hırsızlık suçundan kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

2,5 milyonluk hırsızlık

Öte yandan 'hırsızlık' suçundan aranan şüphelilerin, 2 milyon 500 bin TL'lik hırsızlık yaptığı belirlendi.

Soruşturma sürüyor.