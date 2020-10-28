Bursa'da ters dönen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden otomobile çarparak, takla attı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda meydana gelen olayda, sürücü Ş.E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden H.D. yönetimindeki otomobile çarptı.

2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle de takla atıp, ters döndü. Sürücü Ş.E. ile beraberinde bulunan N.E., araç içinde sıkışıp, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.E. ve N.E., itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.













