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    Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada

    İzmir yolunda gece yarısı ters yönde giden sürücü ölüme davetiye çıkararak seyehat etti. Diğer araç söförleri, sürücüyü selektör yaparak ve korna çalarak ikaz etti.
    • 08.08.2022 - 10:15
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    Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada

    Bursa’da İzmir yolunda kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü, gece saatlerinde düz şeritte gitmeyi tercih etmedi.

    Şoför, otomobili ile Karacabey istikametine doğru ters şeride girerek kilometrelerce süratli bir şekilde seyir etti.

    O anlar kaydedildi

    Sürücünün ters şeritte ilerlediği anlar ise başka bir araçta bulanan vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

    Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada


    Diğer sürücüşer ikaz yaptı

    Tersten giden sürücünün ne yapmaya çalıştığını anlayamayan diğer sürücüler, korna çalarak ve selektör yaparak ikaz yapmayı da ihmal etmedi.

    Facia yaşanmadı

    Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken jandarma ekipleri sürücüyü kontrol noktasında yakalayarak işlem başlattı.

    Bursa da ters şeritte yolculuk kamerada #1

    Bursa da ters şeritte yolculuk kamerada #2

    Bursa da ters şeritte yolculuk kamerada #3


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