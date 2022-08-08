İzmir yolunda gece yarısı ters yönde giden sürücü ölüme davetiye çıkararak seyehat etti. Diğer araç söförleri, sürücüyü selektör yaparak ve korna çalarak ikaz etti.

Bursa’da İzmir yolunda kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü, gece saatlerinde düz şeritte gitmeyi tercih etmedi.

Şoför, otomobili ile Karacabey istikametine doğru ters şeride girerek kilometrelerce süratli bir şekilde seyir etti.

O anlar kaydedildi

Sürücünün ters şeritte ilerlediği anlar ise başka bir araçta bulanan vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada





Diğer sürücüşer ikaz yaptı

Tersten giden sürücünün ne yapmaya çalıştığını anlayamayan diğer sürücüler, korna çalarak ve selektör yaparak ikaz yapmayı da ihmal etmedi.

Facia yaşanmadı

Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken jandarma ekipleri sürücüyü kontrol noktasında yakalayarak işlem başlattı.



