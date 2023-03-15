Bursa'da testerenin fırlayarak boynunu kestiği işçi hastaneye kaldırıldı İnegöl ilçesinde testere ile kesim yapan işçi dehşeti yaşadı. Bir anda yerinden fırlayan testere fırlayarak işçinin boynunu kesti. İşçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş kazası yaşandı. Olay, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Nidal Eldenden (26), testere ile kereste kesimi yapmaya başladı. Testere fırlayıp boynunu kesti O sırada testerenin kesim yapan kısmı yerinden fırlayıp işçinin boynunu kesti. Kanlar içinde kalan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan işçi, ameliyata alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.