Bursa'da testerenin üzerine düşen kadının kolu koptu

İnegöl ilçesinde testerenin üzerine düşmesi sonucu kolunu dirsekten el bölgesine kadar kaybeden kadın, kopan bölgenin dikilmesi için ameliyata girecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ev hanımı, kan donduran bir olay yaşadı.

Evli ve 2 çocuk annesi Nagihan F., evlerinin bahçesinde odun kesmek için çalıştırılan motorlu testerenin yanından geçerken, dengesini kaybedip üzerine düştü.

Dirsekten koptu

Nagihan F.'nin sağ kolu dirsek ile el arasından koptu. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekibi sevk edildi.

Kesik parça poşete konuldu

Gelen ambulansla Nagihan F., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolu ise içinde buz bulunan poşete konup, otomobille aynı hastaneye götürüldü.

Kolu yerine dikilecek

Buradaki ilk müdahalenin ardından Nahgian F., buz kabına konulan kolu ile birlikte Bursa Uludğ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nagihan F., kolunun yerine dikilmesi için ameliyata alındı.













