Petrol
89.75
-0.03%
Euro
19.3254
0.14%
Dolar
18.6184
0.13%
Altın
1.056
0.30%
Borsa
4532
0.54%
Bitcoin
318.781
1.24%
BTXN Coin
6.55
-2.67%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Bursa'da testerenin üzerine düşen kadının kolu koptu

    İnegöl ilçesinde testerenin üzerine düşmesi sonucu kolunu dirsekten el bölgesine kadar kaybeden kadın, kopan bölgenin dikilmesi için ameliyata girecek.
    • 18.11.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da testerenin üzerine düşen kadının kolu koptu

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ev hanımı, kan donduran bir olay yaşadı.

    Evli ve 2 çocuk annesi Nagihan F., evlerinin bahçesinde odun kesmek için çalıştırılan motorlu testerenin yanından geçerken, dengesini kaybedip üzerine düştü.

    Dirsekten koptu

    Nagihan F.'nin sağ kolu dirsek ile el arasından koptu. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekibi sevk edildi.

    Kesik parça poşete konuldu

    Gelen ambulansla Nagihan F., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolu ise içinde buz bulunan poşete konup, otomobille aynı hastaneye götürüldü.

    Kolu yerine dikilecek

    Buradaki ilk müdahalenin ardından Nahgian F., buz kabına konulan kolu ile birlikte Bursa Uludğ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nagihan F., kolunun yerine dikilmesi için ameliyata alındı.

    Bursada kesilen kolu kurtarma operasyonu -1

    Bursada kesilen kolu kurtarma operasyonu -2

    Bursada kesilen kolu kurtarma operasyonu -3

    Bursada kesilen kolu kurtarma operasyonu -4


    Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı
    Gündem

    Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı
    3. Sayfa

    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı

    Görüş Bildir