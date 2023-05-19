Bursa'da, tır çarpan yaya öldü

DHA
Bursa'da Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokakta alışveriş yapmak için evden ayrılan Ferhunde Küçükaydın'a, M.D. yönetimindeki tır çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Küçükaydın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Küçükaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçükaydın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Sürücü M.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.