Bursa'da, tır çarpan yaya öldü
DHA

Bursa'da Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokakta alışveriş yapmak için evden ayrılan Ferhunde Küçükaydın'a, M.D. yönetimindeki tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Küçükaydın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Küçükaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçükaydın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Sürücü M.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Bursa'da, TIR'ın çarptığı yaya öldü #2
Bursa'da, TIR'ın çarptığı yaya öldü #3
Bursa'da, TIR'ın çarptığı yaya öldü #4
Bursa'da, TIR'ın çarptığı yaya öldü #5
Bursa'da, TIR'ın çarptığı yaya öldü #6