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    Bursa'da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır viraja hızlı girince devrildi. O esnada karşı şeritten giden motosiklet ise tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
    • 12.04.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 10:00
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    Bursa'da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü

    Bursa'nın İznik ilçesi çevre yolu Topkapı mevkisinde 32 yaşındaki Samet Bozgül  idaresindeki tır, viraja hızlı girince sürücüsünün kontrolünden çıkarak dorsesinde bulunan demirlerle birlikte devrildi.

    O esnada karşı şeritten giden motosiklet sürücüsü devrilen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Tır şoförü hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; Tır sürücüsü çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılırken olay yerine çağırılan ambulans ile tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Trafiğe bir süre kapanan yol tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.

    Bursa'da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü ViDEO

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #1

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #2

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #3

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #4

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #5

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #6

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #7

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #8

    Bursa da tır devrildi; motosiklet sürücüsü faciadan döndü #9


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