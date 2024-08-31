Bursa'da tır kazasında ölenler toprağa verildi İnegöl ilçesinden Çorum'a mobilya götürürken park halindeki tıra çarpan kamyonette hayatlarını kaybeden 3 kişi, gözyaşlarıyla defnedildi.

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İHA

Çorum-Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Sürücü Ercan Yıldız yönetimindeki kamyonet, Çorum-Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası önündeki park halindeki olan tıra arkadan çarptı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya götürdükleri öğrenilen 3 kişinin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybedenlerden Ercan Yıldız ve Tugay Çelik memleketleri Çorum'un Fındıklı köyünde gece saatlerinde defnedildiler.

Ölenlerden Turgay Çeğil ise bugün Öğle Namazına Müteakip İnegöl Yeni Mahalle Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığına defnedildi. Cenazeye İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve kalabalık cemaat katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)