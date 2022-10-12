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    Bursa'da tır ve kamyon çarpıştı: 2 şoför yaralandı

    Hatalı dönüş yapan kamyona seyir halinde giden tır çarptı. Kamyon, direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu iki şoför de yaralandı.
    • 12.10.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:37
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    Bursa'da tır ve kamyon çarpıştı: 2 şoför yaralandı

    Bursa'nın Kestel ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu girişi Barakfaki mevkiinde 45 yaşındaki Gül Aziz Bayram'ın şoförlüğünü yaptığı tır, kontrolsüz şekilde U dönüşü yapan Sıddık Şimşek'in kullandığı kamyona çarptı.

    Şiddetli çarpmanın etkisiyle sarsılan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

    Kazada iki sürücü de yaralandı.

    Hasarlı araçlar, çekici ile kaldırıldı

    Olay yerine sevk edilen ambulans, kazazedeleri Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Çarpmanın etkisiyle hasar alan araçlar, trafik ekiplerinin çalışması sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, trafik normal seyrinde devam etti.

    İHA'nın haberine göre jandarma komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da tır ve kamyon çarpıştı: 2 şoför yaralandı #1


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