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- Bursa'da tır yan yattı: 1 yaralı
Bursa'da tır yan yattı: 1 yaralı
Karlı zeminde kontrolden çıkan tır, Bursa-Ankara yolunda yan yattı. Sıkışan sürücü, tırın camı kırılarak kurtarıldı.
- İHA
- 15.02.2021 - 11:54
- Güncelleme : 15.02.2021 - 12:09
Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana gelen kazada, Bozüyük istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Selahattin Z. idaresindeki tır, karlı zeminde kontrolden çıktı.
TIR, YAN YATTI
Yolun sağındaki bariyerlere çarpan tır, şarampole yan yattı. Sıkışan sürücünün yardımına kazayı görenler yetişti.
CAMDAN ÇIKARILDI
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, aracın ön camını kırarak sürücüyü kurtardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.