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    Bursa'da tır yan yattı: 1 yaralı

    Karlı zeminde kontrolden çıkan tır, Bursa-Ankara yolunda yan yattı. Sıkışan sürücü, tırın camı kırılarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 12:09
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    Bursa'da tır yan yattı: 1 yaralı

    Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana gelen kazada, Bozüyük istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Selahattin Z. idaresindeki tır, karlı zeminde kontrolden çıktı.

    TIR, YAN YATTI

    Yolun sağındaki bariyerlere çarpan tır, şarampole yan yattı. Sıkışan sürücünün yardımına kazayı görenler yetişti.

    Bursa da tır yan yattı: 1 yaralı #1

    CAMDAN ÇIKARILDI

    İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, aracın ön camını kırarak sürücüyü kurtardı.

    Bursa da tır yan yattı: 1 yaralı #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

    Bursa da tır yan yattı: 1 yaralı #3

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