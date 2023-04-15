Bursa'da tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti

AA
Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Şafak Kıran (61) idaresindeki i 26 AB 233 plakalı kamyonet, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Yunus Ç. yönetimindeki 35 HB 9685 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatlarını kaybettiler
Kamyonette bulunan Kıran ve Reşit Timaçin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Tır sürücüsü Yunus Ç. gözaltına alındı.