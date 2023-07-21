Bursa'da tırın altına giren otomobilin sürücüsü öldü Bursa'da çarptığı tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsünün çarptığı tırı kullanan sürücü ile kuzen oldukları öğrenildi.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara karayolunda seyir halinde olan sürücü Bayram Uras (41) yönetimindeki otomobil aynı yöne seyrederken yakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan sürücü Uğur Can Uras (22) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Sürücünün ağır yaralandığı kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden tesadüf

Kazanın ardından ölen sürücünün amcasının oğlu olduğu öğrenilen tırın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.