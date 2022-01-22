Bursa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 4 yaralı

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tıra arkadan çarpan yolcu minibüsünteki 4 kişi yaralandı. Araca sıkışan minibüs şoförü kurtarıldı.

Saat 06.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi BUTTİM Kavşağı yakınında kaza meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Çetin Özkan’ın kontrolünü kaybettiği 16 M 1051 plakalı yolcu minibüsü, Sercan Işık yönetimindeki 34 GF 1133 plakalı tıra arkadan çarptı.

Savrulan TIR nedeniyle Yücel Yüksel’in direksiyon kırınca kontrolünü kaybettiği 07 CBF 22 plakalı otomobil de bariyerlere çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN KİŞİ KURTULDU

Kazada, minibüs sürücüsü Özkan ile yolcular Selim Din, Sedalet Küçüknizam ve Sadık Kurtuluş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılardan Çetin Özkan, Selim Din ve Sedalet Küçüknizam Bursa Şehir Hastanesi’ne, Sadık Kurtuluş ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Bu arada, kaza nedeniyle kapanan Yalova Yolu Caddesi’nde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarının kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.





































