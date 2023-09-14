Bursa'da tırmanarak çıktığı evden kıyafet çaldı Kimliği belirsiz bir kişi gözüne kestirdiği bir balkona tırmanarak girdi. Balkona giren hırsız seçtiği kıyafetleri tek tek alıp gözden kayboldu.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Papazçeşme Mahallesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Kıyafet kurutmak için balkona asan vatandaş balkona çıktığında çamaşırların yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine komşunun güvenlik kamerasını inceledi.

Eve örümcek adam gibi tırmandı

Balkonunda olan hırsızlığı incelyen ev sahibi şüpheli bir kişinin etrafı kolaçan ederek adeta örümcek adam gibi balkona tırmandığını gördü.

Asılan çamaşırları soğukkanlı bir şekilde alıp kayıplara karıştığını gören ev sahibi şok yaşadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)