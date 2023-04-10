Bursa'da tırmanarak girdikleri evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldılar Bir eve girerek yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 hırsızı, evin içinde bulunan güvenlik kamerası ele verdi. Yakalanan hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Bursa’nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki bir evin ışıklarının yanmadığını gören 2 şüpheli, gece saatlerinde binanın önüne geldi. Dairenin birinci katta olmasını fırsat bilen 2 şüpheli, balkondan eve tırmandı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren şüpheliler, yatak odasında bulunan yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Ev fareleri kameraya takıldı Evdeki güvenlik kamerasına takılan hırsızları, ev sahibi Oğuz Furkan K., şikayet etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, olayın faili olan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yaptı. İkisi de tutuklandı Operasyonda Y.Y. (25) ve C.D. (24) adlı şüpheliler, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ve C.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.