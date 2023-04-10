İHA

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki bir evin ışıklarının yanmadığını gören 2 şüpheli, gece saatlerinde binanın önüne geldi.

Dairenin birinci katta olmasını fırsat bilen 2 şüpheli, balkondan eve tırmandı.

Balkon kapısını zorlayarak içeri giren şüpheliler, yatak odasında bulunan yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Ev fareleri kameraya takıldı

Evdeki güvenlik kamerasına takılan hırsızları, ev sahibi Oğuz Furkan K., şikayet etti.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, olayın faili olan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yaptı.

İkisi de tutuklandı

Operasyonda Y.Y. (25) ve C.D. (24) adlı şüpheliler, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ve C.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da tırmanarak girdikleri evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldılar
Bursa'da tırmanarak girdikleri evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldılar