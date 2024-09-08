İHA
Tofaş marka otomobiller trafikte ve sokaklarda tehlike saçmaya devam ediyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tofaş marka Şahin model otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
LPG TANKI BOMBA GİBİ PATLADI
Alevler kısa sürede büyürken LPG tankı bomba gibi patladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış