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Bursa'da Tofaş otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı

Bursa'da Tofaş otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı Tofaş marka otomobil alevlere teslim olurken, LPG tankı bomba gibi patladı. O anlar kameralara yansıdı.