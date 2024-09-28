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Bursa'da trafiği birbirine katan kediyi polisler kurtardı

Bursa'da trafiği birbirine katan kediyi polisler kurtardı Araçların kornasından ve kendisini yakalamaya çalışanlardan korkarak 4 aracın içine giren yavru kedi, ekiplerce kurtarıldıktan sonra aracına giren vatandaş tarafından sahiplenildi.