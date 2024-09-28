İHA
Bursa'da Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, insanlar yolunu şaşıran yavru kedi için seferber oldu.
Yolunu şaşırarak trafiği birbirine katan kedi, araçların kornasıyla ve insanların kendisini yakalamaya çalışmasıyla daha da paniğe kapıldı.
4 ARACIN İÇİNE GİRDİ
Korkuyla 4 aracın içine giren kedi, tesadüfen geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği timleri tarafından kurtarıldı.
Trafiği güvenli şekilde kısa süreli durduran polisler, yavru kediyi aracın içinden çıkardı.
Öte yandan, yavru kedi, aracına giren vatandaş tarafından sahiplenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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