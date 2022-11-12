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    Bursa'da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı

    ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü “Yoklama kaçağı olduğum için korktum kaçtım.” dedi ve "İndirim yok mu?" diyerek ekiplerden indirim istedi. Bir sürücü ise alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti.
    • 12.11.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 11:28
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    Bursa'da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı

    Bursa'nın Osmangazi İlçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde trafikte alkol denetimi yapan polis ekipleri ilginç olaylarla karşı karşıya kaldı.

    Uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü yön değişikliği yapmak için geri manevra yaparak anayolda ters şeride doğru ilerledi.

    Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca uygulama noktasına dönmek zorunda kaldı.

    "Yoklama kaçağı olduğum için korktum kaçtım"

    Trafik polisleri alkol testi yaptıkları sürücünün promilsiz çıktığını görünce, neden kaçtığını sordu.

    Sürücü, "Yoklama kaçağı olduğum için korktum kaçtım." cevabını verdi.

    Alkolden işlem yapılmayan sürücüye ters şeritte ilerlemesinden ve "dur" ihtarına uymamasından dolayı 854 lira ceza kesildi.

    Sürücü bu kez de, "Ben bu cezayı kabul etmiyorum." diyerek duruma tepki gösterdi.

    Bursa da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı #1

    “Hemen ödersem indirim oluyor mu”

    Ekiplere ısrarda bulunduktan sonra cezasını kabul eden sürücü, sorularıyla şaşırtmaya devam etti ve "Hemen ödersem indirim oluyor mu?" dedi.

    Sürücü daha sonra olay yerinden aracıyla ayrıldı.

    Bursa da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı #2

    Bir başka sürücü su içerek polisleri oyaladı

    Uygulama noktasında polis kontrolüne takılan bir başka sürücü de alkol testine direndi.

    Alkolmetreyi üflememekte direnen sürücü, alkollü çıkmamak için ekipleri oyalayıp dakikalarca su içti.

    Bursa da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı #3

    "Kurtaramadık"

    Alkolmetreye üfleyen sürücü su içmesine rağmen 1.34 promil alkollü çıkınca, arkadaşlarına dönerek "Kurtaramadık." şeklinde konuştu.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre; polis ekipleri, alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el koydu.

    Bursa da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı #4

    Bursa da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı #5


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