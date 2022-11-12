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Bursa'da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı

Bursa'da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü “Yoklama kaçağı olduğum için korktum kaçtım.” dedi ve "İndirim yok mu?" diyerek ekiplerden indirim istedi. Bir sürücü ise alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti.