Bursa'da trafik kazası: Yaralı kadın acısını unutup et derdine düştü

Hafif ticari aracın otomobillerine çarpmasıyla yaralanan bir kadın, bagajdaki 40 kilo etin bozulacağı gerekçesiyle ambulansa binmemek için sağlık ekiplerine direndi.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde Emrah Öztürk'ün kullandığı hafif ticari araç, önünde aniden duran araca çarpmamak isterken manevra yaptı ancak kaza kaçınılmaz oldu.

Öztürk, aynı yöndeki Yağız Usluel yönetimindeki cipe çarptı.

Yaralılardan biri cipteki kilolarca et yüzünden ambulansa binmedi

Hafif ticari araç kaldırıma, cip de refüje çarparak durdu. Kazada sürücüler Emrah Öztürk ile Yağız Usluel ve yolcu koltuğundaki annesi Yasemin Usluel hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücülere ambulansta ilk müdahaleleri yapılırken, Yasemin Usluel cipteki yaklaşık 40 kilo etin bozulacağını söyleyerek ambulansa binmeyi reddetti. Usluel, sağlık ekiplerine ve polise uzun süre direnirken, çevredekiler araçta bulunan etleri bölgede bulunan bir yemek işletmesinin buzdolabına taşıdı. Usluel, etin buzdolabına konulmasından sonra tedaviyi kabul etti. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara'ya dağıtıma gidiyorlardı

Kaza sonucu araçtan yola akarak tehlike oluşturan yağ tabakasının üstü ise polis ekiplerince kürekle toprak atılarak kapatıldı.

DHA'nın haberin göre kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ile oğlunun Bursa'da kestirdikleri hayvanın etini Ankara'daki yakınlarına dağıtmak üzere götürdüğü öğrenildi.