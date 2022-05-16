Petrol
112.13
0.52%
Euro
16.20
0.52%
Dolar
15.56
0.52%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2396
-0.97%
Bitcoin
470.654
-1.96%
BTXN Coin
12.68
-4.58%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Bursa'da trafik kazası: Yaralı kadın acısını unutup et derdine düştü

    Hafif ticari aracın otomobillerine çarpmasıyla yaralanan bir kadın, bagajdaki 40 kilo etin bozulacağı gerekçesiyle ambulansa binmemek için sağlık ekiplerine direndi.
    • 16.05.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da trafik kazası: Yaralı kadın acısını unutup et derdine düştü

    Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde Emrah Öztürk'ün kullandığı hafif ticari araç, önünde aniden duran araca çarpmamak isterken manevra yaptı ancak kaza kaçınılmaz oldu.

    Öztürk, aynı yöndeki Yağız Usluel yönetimindeki cipe çarptı.

    Yaralılardan biri cipteki kilolarca et yüzünden ambulansa binmedi

    Hafif ticari araç kaldırıma, cip de refüje çarparak durdu. Kazada sürücüler Emrah Öztürk ile Yağız Usluel ve yolcu koltuğundaki annesi Yasemin Usluel hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı sürücülere ambulansta ilk müdahaleleri yapılırken, Yasemin Usluel cipteki yaklaşık 40 kilo etin bozulacağını söyleyerek ambulansa binmeyi reddetti. Usluel, sağlık ekiplerine ve polise uzun süre direnirken, çevredekiler araçta bulunan etleri bölgede bulunan bir yemek işletmesinin buzdolabına taşıdı. Usluel, etin buzdolabına konulmasından sonra tedaviyi kabul etti. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ankara'ya dağıtıma gidiyorlardı

    Kaza sonucu araçtan yola akarak tehlike oluşturan yağ tabakasının üstü ise polis ekiplerince kürekle toprak atılarak kapatıldı.

    DHA'nın haberin göre kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ile oğlunun Bursa'da kestirdikleri hayvanın etini Ankara'daki yakınlarına dağıtmak üzere götürdüğü öğrenildi.

    Bursa da trafik kazası: Yaralı kadın acısını unutup et derdine düştü #1

    Bursa da trafik kazası: Yaralı kadın acısını unutup et derdine düştü #2

    Bursa da trafik kazası: Yaralı kadın acısını unutup et derdine düştü #3

    Bursa da trafik kazası: Yaralı kadın acısını unutup et derdine düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Çaya yüzde 43,7 oranında zam
    Gündem

    Çaya yüzde 43,7 oranında zam

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı
    Kitap

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı

    Görüş Bildir