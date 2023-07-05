Bursa'da trafik kazasının ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı Bursa'da yaşanan maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Tekmeli, yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan A.A. (17) yönetimindeki motosiklet ile yola çıkış yapan Suat B. (37) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kazanın ardından ortalık karıştı

Kazanın ardından ise taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada otomobildeki şahıslar levyelerle motosikletteki sürücü ve arkasındaki kardeşi C.A. ve olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası Muhammed A.'ya (50) saldırdı.

İki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kavga sonlandırıldı.

Kavga sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.