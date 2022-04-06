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    Bursa'da trafikte kafa attığı sürücüyü yere yığdı

    Trafikte yaşanan yol verme kavgasında, sürücülerden biri diğerine kafa attı. Kanlar içinde kalan sürücünün yere yığılma anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 13:17
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    Bursa'da trafikte kafa attığı sürücüyü yere yığdı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde 2 sürücü arasında, trafikte yol verme tartışması çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar araçlardan inip kavga etmeye başladı.

    Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, araya girmeye çalıştı. Yaşanan arbedede sürücülerden biri diğerine kafa attı.

    Aldığı darbeyle yere yığılan sürücünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa'da trafikte kafa attığı sürücüyü yere yığdı VİDEO

    Bursa da trafikte kafa attığı sürücüyü yere yığdı #1

    “CİPS VERİRKEN ARACI YOLUN ORTASINDA PARK ETMİŞ”

    Olayın görgü tanıklarından Bilal Oruktepe, ''Sürücü cips verirken aracı yolun ortasına park etmiş. Diğer servis sürücüsü de servise geç kalmış sanırım. Dün akşam vuran abi anlattı, 2 metre öne alsa ben rahat şekilde geçeceğim. Yol vermemiş, biraz da birbirlerine heyecanlı konuşmuşlar. Sonrasında üzücü olay yaşanmış." dedi.

    Bursa da trafikte kafa attığı sürücüyü yere yığdı #2

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