İHA
Trafikte yaşanan bazı anlar var ki anlam verilemiyor.
Bursa'nın merkez Yenişehir ilçesinde bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı arkadaşına halı taşıttı.
MOTOSİKLETLE HALI TAŞIDI
Ne kask ne de başka bir önlem alan ikilinin trafikteki tehlikeli yolcuğu vatandaşların tepkisine neden olurken, başka bir yolculuk ise Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
ARACIN CAMINDAN SARKTI
Düğün konvoyuna katılan bir aracın arka camından kendini sarkıtan vatandaş hızla seyir eden araçta yürekleri ağza getirdi.
3 KİŞİ BİNDİLER
Yine aynı ilçede, 3 kişi motosikletle seyir edip kazaya davetiye çıkardı.
O anlar kameraya anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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