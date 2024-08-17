Bursa'da trafikte şaşırtan anlar: Biri camdan kendini sarkıttı, biri motosiklette halı taşıdı Bursa'da trafiğe çıkan vatandaşların rahat hareketleri pes dedirtti. Düğün konvoyuna takılan bir otomobilin arka camından kendini sarkıtan vatandaş yürekleri ağza getirirken, başka bir vatandaşın motosikletle halı taşıması pes dedirtti.

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İHA

Trafikte yaşanan bazı anlar var ki anlam verilemiyor.

Bursa'nın merkez Yenişehir ilçesinde bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı arkadaşına halı taşıttı.

MOTOSİKLETLE HALI TAŞIDI

Ne kask ne de başka bir önlem alan ikilinin trafikteki tehlikeli yolcuğu vatandaşların tepkisine neden olurken, başka bir yolculuk ise Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

ARACIN CAMINDAN SARKTI

Düğün konvoyuna katılan bir aracın arka camından kendini sarkıtan vatandaş hızla seyir eden araçta yürekleri ağza getirdi.

3 KİŞİ BİNDİLER

Yine aynı ilçede, 3 kişi motosikletle seyir edip kazaya davetiye çıkardı.

O anlar kameraya anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)