İHA
Gün geçmiyor ki trafikte hareketli anlar yaşanmasın...
Yol verme tartışması, kural ihlalleri sık sık sürücüleri karşı karşıya getiriyor.
Bunun bir örneği de Bursa'da yaşandı.
Tansiyon yükseldi
Yıldırım ilçesinde saat 12.30 sıralarında iki sürücü yolda tartışmaya başladı.
Tartışmada hakaretler havada uçuşunca tansiyon bir anda yükseldi ve olay bir süre sonra kavgaya döndü.
Çekiçle saldırdı
Kamyon şoförü, sinirlenerek kendisini videoya çeken diğer şoföre çekiç ile saldırdı.
O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilldi.
Saldırıya uğrayan şoför ise “Küfür etmeye devam et, avukatım ile görüşürsün.” dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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