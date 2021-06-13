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- Bursa'da trafo patladı: 3 ev kül oldu
Bursa'da trafo patladı: 3 ev kül oldu
Elektrik trafosunun patlaması sonucunda çıkan yangında 3 köy evi kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 13.06.2021 - 15:57
Bursa’nın Mudanya ilçesinde Aydınpınar Mahallesi’ndeki trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı.
Çıkan yangın trafo yakınındaki kerpiç ahşap karışımı köy evlerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 evi tamamen sardı.
KÖY EVLERİ KÜLE DÖNDÜ
Yangına ilk önce köylüler müdahale edip söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, 3 ev yanarak küle döndü.