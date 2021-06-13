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    Bursa'da trafo patladı: 3 ev kül oldu

    Elektrik trafosunun patlaması sonucunda çıkan yangında 3 köy evi kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 15:57
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    Bursa'da trafo patladı: 3 ev kül oldu

    Bursa’nın Mudanya ilçesinde  Aydınpınar Mahallesi’ndeki trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı.

    Çıkan yangın trafo yakınındaki kerpiç ahşap karışımı köy evlerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 evi tamamen sardı.

    KÖY EVLERİ KÜLE DÖNDÜ

    Yangına ilk önce köylüler müdahale edip söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, 3 ev yanarak küle döndü.

    Bursa'da trafo patladı VİDEO

    Bursa da trafo patladı: 3 ev kül oldu #1

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    Bursa da trafo patladı: 3 ev kül oldu #3

    Bursa da trafo patladı: 3 ev kül oldu #4

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