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    Bursa'da tribünden atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti

    Gürsu ilçesinde hakemin penaltı kararı sonrası öfkelenen taraftarlar sahaya inmek istedi. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, tribünden atılan davul tokmağı, polisin gözünü yardı.
    • 28.11.2022 - 16:21
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    Bursa'da tribünden atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti

    Bursa'nın Gürsu ilçesinde Süper Amatör Lig B Gurubu'nda mücadele eden Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor, cumartesi günü karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi takımın 1-0 önde olduğu karşılaşmanın son dakikalarında, hakemin konuk takımın lehine verdiği penaltı kararı tansiyonu yükseltti.

    Takım taraftarı öfkelendi

    Atışı kullanan İnegöl Karadeniz Güvenspor futbolcusu takımının beraberlik golünü attı. Bu sırada ev sahibi takımın taraftarları taşkınlık yapıp sahaya inmek istedi.

    Bursa da tribünden atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti #1

    Tribünden atılan davul tokmağı, polise isabet etti

    Polis ekipleri, taraftarların sahaya inmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada tribünden atılan davul tokmağı polis memuru B.Ö.'nün yüzüne isabet etti.

    Gözünün altında 3 santim yarık oluştu

    Meslektaşlarının Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ve gözünün altında 3 santimlik yarık tespit edilen yaralı polis, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Saldırgan adliyeye sevk edilecek

    1-1 sona eren karşılaşmanın kamera görüntülerini izleyen polis memurları, meslektaşlarının yaralanmasına neden olan davul tokmağını atan kişinin Gürsu Yenidoğan Spor taraftarı E.K. (35) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Bursa da tribünden atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti #2

    Bursa da tribünden atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti #3

    Bursa da tribünden atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti #4


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