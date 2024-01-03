Bursa'da TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı TÜGVA Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada araçta sıkışan Kaya, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Bursa'da Yıldırım İlçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde merkez istikametinden, Ankara Yolu Caddesi İstikametine ilerleyen Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya, idaresinde bulunan otomobil ile dönüş yaptığı sırada virajı alamayıp duvara çarptı.

Kaya, çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkıştı.

Ekiplere bildirildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı Kaya'nın yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu iyi

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)