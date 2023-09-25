Bursa'da üçüncü kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın üçüncü katındaki evinde oynadığı sırada koltuğa tırmanan 2 yaşındaki Eyüp A., pencereden dışarı baktığı sırada yaslandığı sinekliğin açılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Eyüp A.'nın başının üstüne düşerek yaralandığını gören çevredekiler durumu aileye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Annesi fenalık geçirdi
Sağlık ekiplerinin Eyüp A.'ya olay yerinde müdahalede bulunduğu sırada anne Yasemin A. fenalaşarak baygınlık geçirdi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp A., buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Eyüp A.'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)