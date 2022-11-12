Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü

Kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Demir, yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi’nde gir kaza olayı meydana geldi.

Boğazova'dan İnegöl'e giden Ali Demir (67) yönetimindeki 11 TD 033 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Ağaçlara çarparak duran otomobil hurdaya dönerken, içeride sıkışan sürücü Demir de itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olayla ilgili i nceleme başlatıldı

DHA'nın haberine göre; İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Demir, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.













