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    Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü

    Kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Demir, yaralandı.
    • 12.11.2022 - 14:11
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    Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi’nde gir kaza olayı meydana geldi.

    Boğazova'dan İnegöl'e giden Ali Demir (67) yönetimindeki 11 TD 033 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı

    Ağaçlara çarparak duran otomobil hurdaya dönerken, içeride sıkışan sürücü Demir de itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Demir, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Bursa da uçuruma yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü #1

    Bursa da uçuruma yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü #2

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    Bursa da uçuruma yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü #4


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