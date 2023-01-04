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    Bursa'da uçurumun kenarındaki bariyerleri çaldılar

    Yıldırım ilçesinde bariyerlerin arka destek kısımlarının tek tek sökülerek çalındığı fark edildi. Vatandaşlar tehlike oluşturan durum için yardım istedi.
    • 04.01.2023 - 09:48
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    Bursa'da uçurumun kenarındaki bariyerleri çaldılar

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı.

    Zeynilere çıkan vatandaşlar araçların uçuruma düşmemesi için yol kenarına döşenen demir bariyerlerde değişiklik olduğunu fark etti.

    Bariyerlerin destek kısmını çaldılar

    Dikkatli bakıldığında bariyerlerin arka destek kısmının tek tek söküldüğünü fark eden vatandaşlar, bazı bariyerlerin de çalındığını gördü.

    Zaman doğa yürüyüşleri için Zeyniler köyüne çıkan Necati Öztürk bariyerlerin çalınmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

    Kardan önce düzenleme çağrısı

    Destekleyen demirlerin çalınmasıyla bariyerlerin sallandığını, bir kısmının yola düştüğünü söyleyen Öztürk, yetkililerin kar yağışları başlamadan tedbir alıp gerekli düzenlemeyi yapmasını istedi.

    Bursa da uçurumun kenarındaki bariyerleri çaldılar #1

    Bursa da uçurumun kenarındaki bariyerleri çaldılar #2

    Bursa da uçurumun kenarındaki bariyerleri çaldılar #3


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