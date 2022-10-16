Bursa'da üst geçide çarpıp takla atan araca otomobil çarptı: 2 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Kükürtlü Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi’nde İzmir istikametinden Ankara istikametine seyreden Muhammet Yedikardeş idaresindeki 16 RY 001 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhasını ardından da aydınlatma direğini çarparak devirdi.

Üst geçidin ayağına çarpan ve yola savrularak takla atan araca aynı istikamette seyreden Mustafa Kurt yönetimindeki 16 AVN 751 plakalı otomobil çarptı. Takla atan otomobil, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklendi.

İki kişi yaralandı

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Kurt yaralandı. Olayı gören vatandaşlar kullanılmaz hale gelen araçtaki Muhammet Yedikardeş’in yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan Muhammet Yedikardeş ile Emine Kurt sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.