Bursa'da uygulama noktasına takılan sürücü kaçmaya çalıştı: Cezadan kurtulamadı Alkol kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan bir sürücü uygulama noktasını görünce geri manevra yaparak kaçmaya çalışsa da çabası kısa sürdü. 2 ihlalden toplam 18 bin TL ceza yedi.

İHA

Yurt genelinde yapılan denetimlerle sürücüler mercek altına alınıyor.

Yapılan kural ihlallerinin tespit edilmesiyle ceza ise kaçınılmaz oluyor.

Bu kez olayın adresi Bursa.

Osmangazi ilçesinde, uygulama noktası kuran polis ekipleri trafik kurallarına uymayan sürücülerin adeta kabusu oldu.

Kaçmaya yeltendi

Otomobiliyle seyir halinde bir sürücü ise trafik polislerini görünce cadde üzerinde geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

Durumu fark eden ekipler aracın yanına doğru koşarken, heyecanlı sürücü kaldırıma çıkarak durabildi.

'Heyecandan kaçtım'

Ekiplerden daha fazla kaçamayacağını anlayan araç sürücüsü arabadan indi, ‘Ben size durumu şöyle açıklayayım.’ dedi.

Polis ekiplerine ehliyetinin içerde olduğunu ve bugün itibariyle sürecin bittiği belirten genç sürücü heyecandan kaçtığını ifade etti.

Durumu açıklayamadan cezayı yedi

Alkometreye üfleyen sürücünün promilsiz çıktığı anlaşılırken, ehliyetinin mayıs ayına kadar alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığı ortaya çıktı.

Yalanı ortaya çıkan sürücü bu kez de ‘Eyvah’ derken, ehliyetsiz araç sürmekten ve ters şeritte ilerlemekten dolayı hem kendisine hem de araç sahibine toplamda 18 bin 785 lira ceza kesildi.