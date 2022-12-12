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    Bursa'da uygulamadan kaçan sürücü yakayı ele verdi

    Akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasını fark eden sürücü kaçmaya çalıştı. Çıkmaz yola giren şahıs, "Araçtan indim artık ceza yazamazsınız" dedi. Ehliyetine el kondu.
    • 12.12.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 13:32
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    Bursa'da uygulamadan kaçan sürücü yakayı ele verdi

    Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor.

    Son olarak Bursa'da, araç sürücülerine alkol denetimi yapıldı.

    "Araçtan indim, artık ceza yazamazsınız"

    Trafik polislerince oluşturulan uygulama noktasına takılan bir sürücü, ekipleri görünce kaçmaya çalıştı.

    Çıkmaz yola giren sürücü, polis ekiplerine yakalanınca, “Araçtan indim, artık bana ceza yazamazsınız. Polisi arayacağım.” dedi.

    Bursa da uygulamadan kaçan sürücü yakayı ele verdi #1

    Ehliyeti iptal edildi

    Alkolmetreyi üfleyen şahıs, ardından ehliyetini polislere vermemekte ısrar etti.

    Sürücünün ehliyeti 2 sene boyunca iptal edilirken, 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

    Bursa'da uygulamadan kaçan sürücü yakayı ele verdi VİDEO

    Bursa da uygulamadan kaçan sürücü yakayı ele verdi #2

    Aracı çekildi

    İHA'nın aktarımına göre; aracını çektirmemek için de direnen şahsın aracı, ahtapot olarak tabir edilen çekici ile otoparka götürüldü.

    Öte yandan şahıs, olay yerinde görüntü alan gazetecilerin sorularına ise gülerek tepki verdi.

    Bursa da uygulamadan kaçan sürücü yakayı ele verdi #3


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