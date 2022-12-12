Akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasını fark eden sürücü kaçmaya çalıştı. Çıkmaz yola giren şahıs, "Araçtan indim artık ceza yazamazsınız" dedi. Ehliyetine el kondu.

Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor.

Son olarak Bursa'da, araç sürücülerine alkol denetimi yapıldı.

"Araçtan indim, artık ceza yazamazsınız"

Trafik polislerince oluşturulan uygulama noktasına takılan bir sürücü, ekipleri görünce kaçmaya çalıştı.

Çıkmaz yola giren sürücü, polis ekiplerine yakalanınca, “Araçtan indim, artık bana ceza yazamazsınız. Polisi arayacağım.” dedi.

Ehliyeti iptal edildi

Alkolmetreyi üfleyen şahıs, ardından ehliyetini polislere vermemekte ısrar etti.

Sürücünün ehliyeti 2 sene boyunca iptal edilirken, 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bursa'da uygulamadan kaçan sürücü yakayı ele verdi VİDEO



Aracı çekildi

İHA'nın aktarımına göre; aracını çektirmemek için de direnen şahsın aracı, ahtapot olarak tabir edilen çekici ile otoparka götürüldü.

Öte yandan şahıs, olay yerinde görüntü alan gazetecilerin sorularına ise gülerek tepki verdi.