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    Bursa'da uyuşturucu madde aldı, derede mahsur kaldı

    Uyuşturucu maddenin etkisiyle dereye giren Recep D., halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı
    • DHA
    • 09.06.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:48
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    Bursa'da uyuşturucu madde aldı, derede mahsur kaldı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Recep D., uyuşturucu alarak serinlemek için dereye girdi.

    İTFAİYE KURTARDI

    Yaklaşık 5 metrelik duvardan atlayıp dereye inen Recep D., indiği yerde mahsur kaldı.

    Uyuşturucu maddenin etkisiyle de şoka giren Recep D.'yi gören mahalle sakinleri, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Kısa süre içerisinde olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kurduğu istasyonla, Recep D.'yi dere yatağından çıkardı.

    İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Recep D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Recep D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa'da uyuşturucu madde aldı, derede mahsur kaldı ViDEO

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