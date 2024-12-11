Bursa'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı

İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde küme evlerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü, ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 5 adrese şafak vakti baskın yapıldı.
Düzenlenen baskında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesiyle yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtilirken, şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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