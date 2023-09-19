Bursa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon Kentte vatandaşı zehirleyen uyuşturucu satıcılarının tespitinin ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

AA

Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...

Bu kapsamda her geçen gün yeni bir operasyona imza atılıyor.

Başarılı operasyonun adresi bu kez de Bursa oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Özel harekat polislerinin evlere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda helikopter de havadan destek verdi.

Operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)