Bursa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok Bursa'nın Karacabey'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

Bursa'nın Karacabey içesinde ekipler, uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi.

Polis ekipleri bu kapsamda da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Tuncay G.'yi takibe aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan şüpheli Tuncay G.'nin Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi'nde bulunan evinde arama yapıldı.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Aramada; 427 gram bonzai, 3 adet boş tabanca şarjörü, 19 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet pompalı tüfeğe ait dolu fişek, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve 10 bin 740 TL para ele geçirildi.

Ayrıca Tuncay G.'ye ait arabada yapılan aramada da 1 adet tabanca ve 7 adet dolu fişeğe el konuldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan Tuncay G. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)