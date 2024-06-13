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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 2 kişi tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.