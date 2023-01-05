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Bursa’da, uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon

Bursa’da, uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon

Evinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.K. ile yanındaki O.E., polis baskını ile gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu maddenin yanı sıra içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.