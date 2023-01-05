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- Bursa’da, uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon
Bursa’da, uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon
Evinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.K. ile yanındaki O.E., polis baskını ile gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu maddenin yanı sıra içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.
- 05.01.2023 - 15:56
- Güncelleme : 05.01.2023 - 16:20
Bursa’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Orhangazi ilçesinde ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. (34), polis ekipleri tarafından mercek altına alındı.
2 şüpheli gözaltında
Cumhuriyet savcısının talimatı ile evine baskın yapılan O.K. ile beraberindeki O.E. gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
İHA’nın haberine göre; evde yapılan aramada 43 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.