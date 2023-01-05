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    Bursa’da, uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon

    Evinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.K. ile yanındaki O.E., polis baskını ile gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu maddenin yanı sıra içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.
    • 05.01.2023 - 15:56
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:20
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    Bursa’da, uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon

    Bursa’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Orhangazi ilçesinde ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. (34), polis ekipleri tarafından mercek altına alındı.

    2 şüpheli gözaltında

    Cumhuriyet savcısının talimatı ile evine baskın yapılan O.K. ile beraberindeki O.E. gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; evde yapılan aramada 43 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

    Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Bursa’da, uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon #1


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