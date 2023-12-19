Bursa'da uzaklaştırma süresi biten katil, eşini çocuklarının önünde bıçakla öldürdü Hakkındaki uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra eşi Burcu Ayda’yı kalbinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Ali Ayda’nın, anneannesinde kalan eşini 'Ben değiştim' diyerek ikna edip eve götürdüğü ortaya çıktı.

DHA

Bursa, kan donduran bir kadın cinayetine sahne oldu.

32 yaşındaki Burcu Ayda, 2014 yılında tanıştığı 34 yaşındaki Mustafa Ali Ayda ile evlendi.

Çiftin geçen 9 yıl içinde, 4 çocukları dünyaya geldi.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mustafa Ali Ayda’nın uyguladığı şiddet ve hakaretlere dayanamayan Burcu Ayda, Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunarak, 9 yıllık eşi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Anne ve babası Yozgat’ta yaşayan Burcu Ayda, çocukları Z.A. (9), B.A. (6), Ü.A. (5) ve Y.A. (2) ile anneannesinin evine sığındı.

Değiştim diyerek ikna etti

İddiaya göre hakkındaki uzaklaştırma kararı biten ve eşinin kaldığı anneannesinin evine giden Mustafa Ali Ayda, “Ben değiştim. Artık sana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğim. Evimize gidelim.” dediği Burcu Ayda’yı ikna etti.

Çift, 4 çocuklarıyla merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak’ta bulunan evlerine döndü.

Çocuklarının gözünün önünde öldürdü

Mustafa Ali Ayda, hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı bitip evine getirdiği eşini, 11 gün sonra, 17 Aralık saat 04.30 sıralarında, çocuklarının gözü önünde sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Burcu Ayda’nın ve çocuklarının çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ayda’yı dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışırken, çevredekiler o anları cep telefonu ile görüntüledi. 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti itiraf etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mustafa Ali Ayda’yı, gelen ihbar üzerine, 8 saat sonra merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir fırının bodrum katında saklandığı sırada yakaladı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ayda, ilk ifadesinde, ailevi nedenler yüzünden çıkan tartışmanın ardından Burcu Ayda'yı bıçakladığını itiraf etti. “O gece kendisiyle konuşmak istedim. Bağırıp hakaret ettikten sonra, mutfağa su içmeye gidince ben de onu bıçakladım.” dediği öğrenilen Ayda, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeşler dedelerine teslim edildi

Öte yandan anneleri gözlerinin önünde öldürülen 2’si erkek 4 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına aldı. Mustafa Ali Ayda’nın babası Medeni Ayda, devlet korumasını kabul etmeyerek, torunlarının bakımını üstlendi.

Dedelerinin yanında kalmaya başlayan Ayda kardeşlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün görevlendirdiği psikolog tarafından destek veriliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)