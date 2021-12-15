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- Bursa’da üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çaldı
Bursa’da üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çaldı
Çaldığı çekici ile polise yakalanan hırsız gözaltına alınırken çekici, üzerindeki araçla otoparka çekildi.
- DHA
- 15.12.2021 - 11:24
- Güncelleme : 15.12.2021 - 11:38
Bursa’nın Yıldırım ilçesinden dün üzerinde otomobil bulunan çekici çalındı.
Bursa polisinin bilgi verdiği Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda önlem aldı.
14 AAG 888 plakalı çekici, Pamukova Mekece mevkisinde durduruldu.
ÇEKİCİYİ ÇALAN YAKALANDI
Üzerinde 16 Z 1889 plakalı otomobil bulunan çekiciyi çalan N.A. gözaltına alındı.
Şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken çekici, üzerindeki araçla otoparka çekildi.