Euro
16.4873
1.69%
Dolar
14.6219
1.57%
Altın
830.46
1.32%
Borsa
2.167
0.43%
Bitcoin
717.808
4.33%
BTXN Coin
41.15
-1.83%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C

    Bursa’da üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çaldı

    Çaldığı çekici ile polise yakalanan hırsız gözaltına alınırken çekici, üzerindeki araçla otoparka çekildi.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çaldı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinden dün üzerinde otomobil bulunan çekici çalındı.

    Bursa polisinin bilgi verdiği Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda önlem aldı.

    14 AAG 888 plakalı çekici, Pamukova Mekece mevkisinde durduruldu.

    ÇEKİCİYİ ÇALAN YAKALANDI

    Üzerinde 16 Z 1889 plakalı otomobil bulunan çekiciyi çalan N.A. gözaltına alındı.

    Şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken çekici, üzerindeki araçla otoparka çekildi.

    Bursa’da üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çaldı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir