DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt kara yolunda hafif ticari araç dehşet seçti.
Alanyurt'tan İnegöl yönüne giden Yavuz T. (55) yönetimindeki 16 ABM 713 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan araç park halindeki 16 AJT 844 plakalı hafif ticari araç ile 35 FY 818 ve 16 ACN 327 plakalı otomobillere çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada hafif ticari araçtaki 36 yaşındaki Dildar B. ile 50 yaşındaki Nevin T. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar kaydedildi
Bu arada kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.