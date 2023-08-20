DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt kara yolunda hafif ticari araç dehşet seçti.

Alanyurt'tan İnegöl yönüne giden Yavuz T. (55) yönetimindeki 16 ABM 713 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan araç halindeki 16 AJT 844 plakalı hafif ticari araç ile 35 FY 818 ve 16 ACN 327 plakalı otomobillere çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada hafif ticari araçtaki 36 yaşındaki Dildar B. ile 50 yaşındaki Nevin T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kaydedildi

Bu arada kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.