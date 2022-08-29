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- Bursa'da viteste unutulan motosiklet, mağazayı birbirine kattı
Bursa'da viteste unutulan motosiklet, mağazayı birbirine kattı
Bir mağazada satışa sunulan 3 tekerlekli akülü motosiklet, viteste kalınca kendiliğinden harekete geçip, diğer motosikletlere ve sürücüye çarptı.
- 29.08.2022 - 13:55
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan motosiklet mağazasında bir kişi, motosikletin üzerinde oturuyordu.
O esnada viteste unutulan 3 tekerlekli akülü motosiklet, aniden hareket etmeye başladı.
İş yeri çalışanı motosikleti durdurmaya çalışsa da hız alan akülü motosiklet, üzerinde bir kişinin durduğu motosiklete ve ardından mağazada satılmayı bekleyen diğer motosikletlere çarparak durabildi.
Yaralanan olmadı
İHA'nın haberine göre; şans eseri kazada yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da viteste unutulan motosiklet, mağazayı birbirine kattı