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Bursa'da viteste unutulan motosiklet, mağazayı birbirine kattı

Bursa'da viteste unutulan motosiklet, mağazayı birbirine kattı

Bir mağazada satışa sunulan 3 tekerlekli akülü motosiklet, viteste kalınca kendiliğinden harekete geçip, diğer motosikletlere ve sürücüye çarptı.