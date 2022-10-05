Bursa'da yabancı uyruklu dilenci, müdahale edilen ekiplere bıçak çekti

Gemlik'te 30 yaşlarındaki yabancı uyruklu adam, çocuğunu kullanarak dilenmeye çalışırken müdahale eden zabıta ekiplerine bıçak çekti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, belediyenin WhatsApp hattına gelen ihbar sonrası bölgeye giden zabıta ekipleri zor anlar yaşadı.

2. Aralık Sokak'ta başka bir bölgeden dilenmek için Gemlik’e gelen ve yanındaki çocuğu kullanan yabancı uyruklu dilenciye belediye ekipleri müdahale etmek istedi.

Dilenci, ekiplere bıçak çekti

4 yaşındaki bebeği ve bebek arabasıyla dilenen 30 yaşlarındaki şahıs, zabıtaya itiraz ederek cebinde bulunana bıçağı çıkarmaya çalıştı.

Ekiplerin erken müdahalesi sonucu herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmeden durdurularak polis ekiplerine haber verildi.

Bursa'da dilencinin zabıtaya direnme anları ViDEO

Cebinde 500 lira nakit bulundu

Şahsın üzerinde yapılan aramada 500 lira nakit çıkarken, şahıs Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden cezai işlem uygulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Göç İdaresi affetmiyor

İHA'nın haberine göre, Göç İdaresi'nin suça karışan ya da dilencilik yapan yabancı şahısları sınır dışı işlemleri başlattığı da öğrenildi.