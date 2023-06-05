Bursa'da yabancı uyruklu kadın ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam korku dolu anlar yaşandı.
Bir mobilya imalathanesinde görüşen çift arasında tartışma çıktı.
34 yaşındaki Arnavutluk uyruklu Pravnera M., 47 yaşındaki sevgilisi Savaş D.'yi çalıştığı yerde ziyaret ettiği sırada sevgilisi ayrılmak isteyince ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Pravnera M., yanında bulundurduğu bıçakla sevgilisini bacağından yaraladı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yakalanan Pravnera M. gözaltına alındı.
Hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından bir süre müşahede altında tutulan Savaş D., taburcu edildi.
Şüpheli serbest bırakıldı
Savaş D. şikayetçi olmazken, polis merkezinde verdiği ifadesinde sevgilisi ayrılmak isteyince olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Pravnera M., Cumhuriyet savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.