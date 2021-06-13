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    Bursa'da yağmur suyunda duş aldılar

    Saçak altına geçip çatıdan akan yağmur suyunun altında iki oğlunu yıkayan babanın görüntüsü görenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 13:48
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    Bursa'da yağmur suyunda duş aldılar

    Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından Bursa’da sağanak yağış etkili oldu. Merkez, Yıldırım ilçesi yağmur ve doluya teslim olurken, vatandaşlar sokaklarda ve pazarlarda kaçacak yer aradı.

    Zaman zaman hızını arttıran sağanak yağmur ve dolu cadde ve sokaklar kısa sürede göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, dükkan tenteleri ve saçaklarına saklandılar.

    Bazı bölgelerde dolu yağışının da etkili olduğu öğrenildi. Cumalıkızık Mahallesi’nde akan yağmur suyu adeta sel şeklinde yolları, çukur alanları kapladı. Bazı ev ve dükkanlar sular altında kaldı.

    YAZ YAĞMURUNDA AİLE BOYU DUŞ

    Yıldırım ilçesine bağlı Mesken Mahallesi’nde bir baba saçak altına geçip çatıdan akan yağmur suyunun altında iki oğluna duş aldırdı.

    Çocukların sırtını da eli ile yıkayan adam kendisi de üzerinde kıyafetleri olmasına rağmen suyun altına girip yıkandı.

    Bir başka kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.


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