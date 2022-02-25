Bursa'da yağmurda kayan cipin kaza anı kamerada

Yağışlı havada kontrolden çıkan lüks cip bariyerleri aşarak fabrika otoparkındaki konteynerde çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Kavşağı üzerinde araç kamerasına yansıyan görüntülerde yağışlı havada kontrolden çıkan cip önce kaymaya başladı.

Daha sonra seyir halinde olan bir araca çarptıktan sonra daha sonra yol kenarındaki bir fabrikaya ait olan telleri parçalayarak otoparkına düştü.

ARAÇLARA ÇARPMAMAK İÇİN ÇABALADI

Otoparkta bulunan araçlara çarpmamak için çaba sarf eden sürücü boş konteynere çarparak durabildi.

LÜKS CİP, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazada şans eseri yaralanan olmazken; lüks cip kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.