İHA
Bursalı patron, yakaladığı hırsızı iş yerine girdiğine pişman etti…
Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi yakınlarındaki bir iş yerine hırsızlık yapmak için giren şüpheli, dükkan sahibi tarafından fark edildi.
Yere savurdu
Şüpheliyi yakalayan iş yeri sahibi, tuttuğu şüpheliyi yere savurdu.
Yere savrulan adam tam kaçmaya çalışırken, arka arkaya gelen yumruk darbesiyle ne olduğu anlayamadı.
Kavgayı ayıracaktı, bir tane de kendisi vurdu
Durumu gören dükkan sahibinin arkadaşı ise kavgayı ayırmaya geldi.
Fakat ayıramayınca şüpheliye bir tokat da kendisi savurdu.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.