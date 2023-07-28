Bursa’da yakaladığı hırsızı yerden yere vurdu Bir işyeri sahibi, dükkanına giren hırsızlık şüphelisini tekme tokat darbetti. Kavgayı ayırmayı gelen arkadaşı da başarılı olmayınca şüpheliye bir darbe de kendisinden geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bursalı patron, yakaladığı hırsızı iş yerine girdiğine pişman etti… Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi yakınlarındaki bir iş yerine hırsızlık yapmak için giren şüpheli, dükkan sahibi tarafından fark edildi. Yere savurdu Şüpheliyi yakalayan iş yeri sahibi, tuttuğu şüpheliyi yere savurdu. Yere savrulan adam tam kaçmaya çalışırken, arka arkaya gelen yumruk darbesiyle ne olduğu anlayamadı. Kavgayı ayıracaktı, bir tane de kendisi vurdu Durumu gören dükkan sahibinin arkadaşı ise kavgayı ayırmaya geldi. Fakat ayıramayınca şüpheliye bir tokat da kendisi savurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.