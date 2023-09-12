Bursa'da yakının düğününde arka arkaya havaya ateş açtı Düğün töreni için bir araya gelen kalabalığın, evlerin de bulunduğu alanda meşale yakıp, arka arkaya havaya ateş açtığı anlar kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Vatandaşların canlarını hiçe sayan magandalar uslanmıyor... Şehir magandalarının gövde gösterisi yapmak üzere hava sıktığı maganda kurşunları, insanların hayatını riske attı. Bu kez olayın adresi Bursa’nın Yıldırım ilçesi oldu. Kentte düzenlenen düğün töreninde yine silahlar konuştu. Arka arkaya hava ateş açtı Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen akrabalar, oyun oynadıkları esnada evlerinde bulunduğu meydanda eğlenmek istedi. Kalabalık içinde bulunan bir kişi, yanında taşıdığı tabanca ile havaya arka arkaya ateş açtı. O anlar kaydedildi O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi ilçesinde gelinin evinin bulunduğu sokağa gelen aile yakınları, pompalı tüfek ve tabancalara sokak arasında ateş açıp ortalığı savaş alanına çevirmişti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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