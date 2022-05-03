Yan bakma gerekçesiyle çıkan kavga, polis ekipleri tarafından ayrıldı. Kavga eden 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

Bursa’nın Osmangazi İlçeisne bağlı Atatürk Caddesi’nde, 2 kişi arasında yan bakma gerekçesi ile tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polis merkezine götürüldüler

İHA’nın haberine göre; kavga sırasında bölgeden geçmekte olan polis ekipleri olaya müdahale etti. Polislerin müdahalesi ile güçlükle ayrılan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası ViDEO