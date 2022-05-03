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Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası
Yan bakma gerekçesiyle çıkan kavga, polis ekipleri tarafından ayrıldı. Kavga eden 2 kişi, polis merkezine götürüldü.
- 03.05.2022 - 09:52
- Güncelleme : 03.05.2022 - 10:31
Bursa’nın Osmangazi İlçeisne bağlı Atatürk Caddesi’nde, 2 kişi arasında yan bakma gerekçesi ile tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Polis merkezine götürüldüler
İHA’nın haberine göre; kavga sırasında bölgeden geçmekte olan polis ekipleri olaya müdahale etti. Polislerin müdahalesi ile güçlükle ayrılan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.
Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası ViDEO