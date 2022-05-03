Petrol
106.64
-0.87%
Euro
15.66
0.05%
Dolar
14.88
-0.01%
Altın
889.64
-0.17%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.254
-1.60%
BTXN Coin
16.07
-9.31%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası

    Yan bakma gerekçesiyle çıkan kavga, polis ekipleri tarafından ayrıldı. Kavga eden 2 kişi, polis merkezine götürüldü.
    • 03.05.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası

    Bursa’nın Osmangazi İlçeisne bağlı Atatürk Caddesi’nde, 2 kişi arasında yan bakma gerekçesi ile tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Polis merkezine götürüldüler

    İHA’nın haberine göre; kavga sırasında bölgeden geçmekte olan polis ekipleri olaya müdahale etti. Polislerin müdahalesi ile güçlükle ayrılan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

    Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası ViDEO

    Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası #1

    Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası #2

    Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası #3

    Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası #4

    Bursa’da ‘yan baktın’ kavgası #5


    İlginizi Çekebilir

    Trabzon'da dağcılar riskli kaya avında
    3. Sayfa

    Trabzon'da dağcılar riskli kaya avında

    Yabancı öğrenciler bayramda Gaziantepli ailelere misafir oldu
    Gündem

    Yabancı öğrenciler bayramda Gaziantepli ailelere misafir oldu

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir